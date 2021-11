Frame of Fame: Die schönsten Sonnenaufgänge im NDR 2 Morgen

So idyllisch kann es in Hamburg sein! NDR 2 Hörerin Katharina hat uns diesen wunderbaren Sonnenaufgang aus der Fischbeker Heide beim Segelflugplatz geschickt.

Fehmarn: Immer eine Reise wert - auch weil man dort so tolle Sonnenaufgänge einfangen kann. Unser Hörer Meik hat dies getan und landet völlig zurecht in unserem Frame of Fame!

Danke an Uwe aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern für diesen super Sonnenaufgang!

So kann der Tag starten! Was für ein toller Sonnenaufgang in Bad Oeyenhausen!

Was dieser Tag wohl bringen mag? Wohl Gutes! Der Sonnenuntergang, den NDR 2 Hörerin Petra im Hafen von Spiekeroog fotografiert hat, lässt hoffen!

Kiwi hat uns ein Sonnenaufgangs-Foto aus dem Heiligen Hain in Betzhorn im Landkreis Gifhorn zugeschickt.

Der Sonnenaufgang zum Wochenende kommt von Jörg Rosenberg - er war heute Morgen im Osnabrücker Land unterwegs. Vielen Dank!

NDR 2 Hörer Manfred war in aller Frühe auf dem Weg von Bosau nach Eutin - und erlebte diesen atemberaubenden Sonnenaufgang!

Da lohnt sich der frühe Arbeitsbeginn: Morgens beim Kartoffelnroden hat Patrick aus Rönne diesen schönen Sonnenaufgang über dem Acker in Mechtersen im Landkreis Lüneburg fotografiert.

Bei diesem wunderschönen Blick aus dem Küchenfenster schmeckt der Kaffee am Morgen noch ein bisschen besser. Lieben Dank an Gabi und Michael für dieses Foto eines Sonnanaufgangs in Hannover-Bothfeld.

NDR 2 Hörer Manfred hat diesen tollen Sonnenaufgang auf der Autobahn Höhe Dülmen eingefangen. Unser Bild des Tages!

Auch Pauline wollte einen schönen Sonnenaufgang beisteuern. Auch wenn dieser nicht wirklich im Norden eingefangen wurde, so doch zumindest im Norden von Thüringen und zwar in Mühlhausen. Vielen Dank für dieses tolle Foto!

NDR 2 Hörer Ulf arbeitet auf einer Windkraftanlage in Bremervörde und hat uns diesen schönen Sonnenaufgang zugeschickt.

Was für eine tolle morgendliche Stimmung auf diesem Foto. Eingefangen für den Frame of Fame von Hörerin Nicole aus Stade.

Dieses Windradidyll hat NDR 2 Hörer Markus Schwarz auf Fehmarn an einem frühen Morgen fotografiert. Sein Bild des Tages für unseren Frame of Fame!

Ein zauberhafter Sonnaufgang am Kasseteich (Muxall). Kristiane hat es mit diesem schönen Ausblick aus Muxall in der Probstei in Schleswig-Holstein in unseren Frame of Fame geschafft!

Was für ein wunderschöner Sonnenaufgang! Nils aus Flensburg hat es heute mit diesem Bild in unseren Frame of Fame geschafft!

Benjamin aus Kiel ist Kranführer. Sein Kran ist über 30 Meter hoch. Von seinem Arbeitsplatz aus hat er uns diesen Blick über die SH Landeshauptstadt geschickt.

"Ist das nicht herrlich?", fragt NDR 2 Hörerin Ulrike. In Bendestorf hat sie diesen wirklich herrlichen Sonnenaufgang für uns fotografiert.

Irgendwo geht immer die Sonne auf. NDR 2 Hörer Lutz hat uns heute ein Foto aus Wietmarschen zugeschickt.

Ein Sonnenaufgang im schönen Ostfriesland in Emden, den uns Hörerin Katja über die NDR 2 App zugeschickt hat.

Ist das schön! "Fast sonnige Grüße ins Studio aus dem kleinen Wussegel bei Hitzacker.", schreibt Hörerin Sabine - und schickt diesen Sonnenaufgang über der Elbe.

Ein wunderschöner Sonnenaufgang und eine noch schönere norddeutsche Landschaft. Danke für dieses wunderbare Bild, Dennis!

Traumhafte Stimmung an der Ostsee: Olaf hat uns diese "Genießervögel" aus Prerow geschickt.