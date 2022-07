Frame of Fame - Mai 2022

Judith aus der Grafschaft Hoya ist ein früher Vogel: Viertel vor 6 hat sie uns auf dem Weg zur Arbeit diesen Sonnenaufgang bei Hämelhausen gesendet. Wir danken und wünschen frohes Schaffen!

Heute früh war NDR 2 Hörerin Gerta in Westoverledingen unterwegs. "Der Regen ist schon durch", schreibt sie - und hat uns zum Wochenstart diesen motivierenden Sonnenaufgang geschickt!

"Grüße von der Lühe-Schulau Fähre", schickte uns NDR 2 Hörer Heiner heute Morgen über den Messenger. Was für eine tolle Aufnahme!

So schön geht die Sonne in Neuengörs im Kreis Segeberg auf. Vielen Dank für diesen tollen Sonnenaufgang an NDR 2 Hörer Sven. So kann der Tag starten!

Verschlafen lugt die Sonne hinter den Wolken hervor, wirft ihr warmes Licht auf die Bornhorster Huntewiesen in Oldenburg. NDR 2 Hörerin Susanne hat diesen Moment für uns eingefangen. Vielen Dank für das tolle Foto!

Wer denkt bei diesem Sonnenaufgang an den Kreis Segeberg? NDR 2 Hörer Thorben jedenfalls nicht. Er schreibt, ihn erinnere der Anblick eher an den "König der Löwen". Wer weiß, vielleicht pirscht Simba sich gerade an einen Segeberger Hasen heran?!

Der begehrte Wochenend-Platz im Frame of Fame geht in die Wesermarsch: NDR 2 Hörer Markus hat in Moorriem/Butteldorf auf der Hunderunde dieses Foto gemacht!

"Die Sonne nimmt Anlauf", schrieb uns NDR 2 Hörerin Birgit heute Morgen. Recht hat sie! Was für ein schöner Sonnenaufgang über Niedernwöhren.

Sieht aus, als ob die Elbe brennt: Diesen spektakulären Sonnenaufgang aus Neu Darchau mit Blick auf Amt Neuhaus hat uns NDR 2 Hörer Michael zukommen lassen.

Ein optisch perfekter Morgenblick auf die Skyline von Rostock - wir danken NDR 2 Hörer Carsten für dieses Highlight aus Mecklenburg-Vorpommern!

Die Sonne lugt hinter dem Bückeberg im Weserbergland hervor. Die ersten Strahlen tauchen die Wiese voller weißer Pusteblumen in ein warmes Licht. Ein wunderbares Bild von NDR 2 Hörerin Jana!

Sanft beleuchten die ersten Sonnenstrahlen des Tages den Schleswiger Dom ... Den Frame of Fame am Freitag gibt es für NDR 2 Hörerin Bodil - welch' ein Start ins Wochenende!

NDR 2 Hörerin Julia war schon früh zwischen Alveslohe und Kaltenkirchen unterwegs. Sie hat für uns den Morgennebel eingefangen. Vielen Dank für das wunderschöne Foto!

Noch etwas zaghaft blitzt die Sonne hinter den Wolken hervor und verspricht einen wunderschönen Tag. Vielen Dank an NDR Hörer Mark der heute Morgen diesen tollen Sonnenaufgang über Schleswig eingefangen hat.

"Moin", grüßt NDR 2 Hörer Matthias am Montagmorgen aus Ekelsdorf, kurz vor der Ostsee. Matthias hat nachgezählt, ob der Reiher den See schon leer gefischt hat. "Alle Fische noch da", schreibt er. Na, ein Glück!

Zum Start ins Wochenende gibt es einen wunderschönen Sonnenaufgang aus Mecklenburg-Vorpommern: André hat an der Feisneck bei Waren (Müritz) diesen Bilderbuch-Moment festgehalten.

NDR 2 Hörer Jan Timm schickt einen Morgengruß aus dem schönen Bremer Umland. Er war schon früh unterwegs und hat den Nebel in Richtung Thedinghausen eingefangen. Ein wunderbares Foto!

Die Sonne geht schillernd in Heiligenhafen über der Ostsee auf. Wow! NDR 2 Hörer Michi hat das Foto am Morgen während seiner Gassi-Runde aufgenommen. Vielen Dank!

Ein prachtvoller Streifen zieht sich am Horizont entlang. NDR 2 Hörer Jens hat es geschafft, die Morgenröte im Hamburger Stadtteil Schenefeld einzufangen. Ein tolles Foto!