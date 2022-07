Frame of Fame - März 2022

Tom Clauß schickt uns schöne Grüße aus Kleekamp über die NDR 2 App!

Michi hat diesen schönen Sonnenaufgang in Heiligenhafen für uns aufgenommen.

Dieser schöne Sonnenaufgang hat uns über die NDR 2 App erreicht. Das Bild zeigt den Himmel über der Eckernförder Bucht. Vielen Dank an NDR 2 Hörer Steffan!

NDR 2 Hörerin Nicole ist auf dem Weg zur Arbeit und hat uns diesen schönen Sonnenaufgang aus der Gemeinde Gleichen, Ortsteil Senikerode zugeschickt. Vielen Dank!

Was wäre unsere Frame-of-Fame-Galerie ohne Impressionen von morgendlichen Hunderunden? Heute danken wir NDR 2 Hörerin Sassi, die mit Hündin Molly in Okel (das gehört zu Syke) unterwegs war. Vielen Dank für diesen "Wau-Shot"!

Wettertechnisch erleben wir gerade einen Bilderbuch-Frühlingsanfang! Beweis gefällig? NDR 2 Hörerin Sylvia hat diesen magischen Moment in Ostfriesland festgehalten.

Benjamin Walter schickt uns schöne Grüße vom Zwischenahner Meer über die NDR 2 App!

Sonnenaufgänge wie diese sind "die unbezahlbaren Momente meines Jobs", schreibt LKW-Fahrer Andy aus Damme zu seinem Foto von der A2 bei Lehrte.

NDR 2 Hörerin Nadine hat für uns dieses schöne Sonnenaufgangsbild auf der Elbbrücke in Harburg aufgenommen. Vielen Dank!

Jens ist heute Morgen auf der Elbuferstraße in Richtung Hamburg gefahren. Vor ihm lag der Mond, hinter ihm dieser wunderschöne Sonnenaufgang. Für uns hat er einen kurzen Halt eingelegt, um ein Foto davon aufzunehmen.

Søren arbeitet bei einer Sup and Surf Agentur an der Lübecker Bucht in Travemünde und hat uns dieses schöne Foto von seinem Arbeitsplatz zugeschickt.

Etwas Nebel, Morgenrot und die Weite Ostfrieslands: Für das ziemlich geniale Bild von NDR 2 Hörerin Kiki aus Ihlowerhörn gibt es heute unangefochten den Platz im Frame of Fame!

"Mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit", ist unser NDR 2 Hörer, der diesen wunderschönen Sonnenaufgang aufgenommen hat. Morgenrot trotz Morgennebel - mit diesem Anblick starten wir alle gerne in den Tag.

Einfach magisch! Diesen Sonnenaufgang hat NDR 2 Hörer Jan über Schwerin eingefangen und wünscht uns damit einen "Guten Morgen". Vielen Dank!

Grüne Energie vor roter Sonne: NDR 2 Hörer Alex aus dem nordfriesischen Leck schickt uns einen Sonnenaufgang mit Windrädern. Schönen Dank und schönes Wochenende allen Frame-of-Fame-Fans!

Wolkenlos und stimmungsvoll präsentierte sich der Sonnenaufgang heute in Wolfsburg. Eingefangen wurde dieser von NDR 2 Hörer René. Toll!

Das heutige Sonnenaufgangsfoto vom Schweriner Schloss hat Hörer Henning uns über die NDR 2 App zugeschickt. Vielen Dank!

Dana hat uns ihren ersten Blick aus ihrem Dachfenster in Büttlingen bei Grevesmühlen zugeschickt.

Andrea hat uns heute Morgen dieses schöne Sonnenaufgangsbild aus Breklum zugeschickt. Vielen Dank!

Viel Nebel heute Morgen im Norden - aber klare Sicht an der Grimmershörnbucht in Cuxhaven! Mit diesem stimmungsvollen Bild bringt uns NDR 2 Hörerin Mary in den Tag. Firma dankt!

NDR 2 App-User Lourider hat sich ganz besonders früh aus dem Bett gepellt, um diesen schönen Sonnenaufgang über Polle mit uns zu teilen.