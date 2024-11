Einfach mal raus mit Elke & Jens im NDR 2 Morgen Sendedatum: 04.11.2024 06:00 Uhr Ab ins Berliner Großstadtgetümmel? Gechillter Cluburlaub an der Ostsee? Aufregende Bergtouren in Österreich? Oder braucht ihr Urlaub auf dem Bauernhof? Reserviert euren traumhaften Kurztrip im NDR 2 Morgen!

Ihr wollt einfach mal raus? Für ein paar Tage? Dann haben wir was für euch! Ab 4. November gibt es im NDR 2 Morgen wieder richtig schöne Kurzurlaube zu gewinnen. Konkret: Hotelgutscheine für...

TIME TO SMILE - De Ole School, Hohwacht

Hohwacht TUI KIDS CLUB Rhön Park Aktiv Resort, Hausen-Roth

Hausen-Roth Das Ludwig, Bad Griesbach (Bayern)

Bad Griesbach (Bayern) TUI KIDS CLUB Hotel & Bauernhof Schwanen, Kälberbronn (Schwarzwald)

Kälberbronn (Schwarzwald) TUI KIDS CLUB Baltic, Zinnowitz (Usedom)

Zinnowitz (Usedom) ATLANTIC Hotel Heidelberg, Heidelberg

Heidelberg TUI KIDS CLUB Trebesingerhof, Kärnten (Österreich)

Kärnten (Österreich) NH Wien Belvedere, Wien (Österreich)

Wien (Österreich) TUI KIDS CLUB Sonngastein, Salzburger Land (Österreich)

Salzburger Land (Österreich) SORAT Hotel Berlin, Berlin

Berlin TUI TIME TO SMILE Aparthotel Golden Lodges, Rauris (Österreich)

Rauris (Österreich) TUI SUNEO Kinderresort Usedom , Usedom

, Usedom TUI KIDS CLUB Suite Hotel Binz, Rügen

Rügen TUI KIDS CLUB Trixi Park, Großschönau (Sachsen)

Großschönau (Sachsen) TUI KIDS CLUB Wangerland Resort, Nordsee

Ob als Paar, als Familie oder mit Freunden, mit Action, Erholung oder aktiver Entspannung - da ist für alle was dabei! Was genau der Gutschein jeweils enthält, findet ihr in den Gewinnbeschreibungen.

So macht ihr mit

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn ihr im NDR 2 Morgen einen Aufruf hört, dann ran ans Telefon: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf*). Mit etwas Glück landet ihr bei Elke & Jens im Studio. Wenn ihr es jetzt noch schafft, bei einer "Audio-Stadtrundfahrt" den eingebauten Fehler zu finden - dann geht es für euch "einfach mal raus" und ihr fahrt in den Kurzurlaub!

Alles Infos in den detaillierten Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!

Transparenzhinweis: Die Gewinne werden uns mit freundlicher Unterstützung von TUI zur Verfügung gestellt.

