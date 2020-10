Sendedatum: 21.10.2020 09:30 Uhr Donnerstag: Ines Scheffler (41) aus Großhansdorf

Was machst du beruflich?

Ich arbeite, und das sehr sehr gerne, als Pflegefachkraft in einer Fachklinik für Orthopädie. Mir liegt die Arbeit mit und für Patienten sehr am Herzen.

Was sind deine Hobbys?

Ich bin gern draußen in der Natur und bei längeren Ausflügen nehme ich dann gerne meine Kamera mit, um schöne Motive einzufangen. Ich koche unheimlich gerne für Freunde und Familie. Zudem habe ich erst vor kurzem das Zeichnen für mich entdeckt und übe noch fleißig.

Was sind deine Stärken?

Ich bin ein absoluter Optimist und habe eigentlich auch immer gute Laune. Mir wird nachgesagt, dass ich mir unheimlich gut Dinge merken kann und dass ich in Sachen Organisation ein glückliches Händchen habe.

Was sind deine Schwächen?

Auch nach fast 25 Jahren in der Pflege kann ich mich nicht daran gewöhnen, wenn um 5 Uhr morgens der Wecker klingelt...

Warum willst du unbedingt zu "Gefragt – Gejagt“ und wieso bist du genau die Richtige für die Show?

Mein Lebensmotto lautet: "Egal was kommt, es wird gut sowieso , immer geht 'ne neue Tür auf irgendwo." - Es wäre doch toll, wenn die Türen von Gefragt - Gejagt diesmal auch für mich aufgehen. Immer wenn es mir möglich ist , schaue ich Sendung Gefragt - Gejagt und rate fleißig mit.

