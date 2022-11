Der NDR 2 Morgen-Cocktail

Ab heute wird in Heiligendamm wieder gerührt, geschüttelt und gemixt! Bei den deutschen Cocktailmeisterschaften ist Anna Strokan aus Burg auf Fehmarn unter den acht Finalist*innen und hat für NDR 2 einen eigenen Cocktail kreiert.

Im NDR 2 Morgen mit Kathrin und Jens erzählt die gebürtige Ukrainerin, was ihr am Cocktails mixen am besten gefällt, was es für ausgefallene Kreationen gibt und was die meisten Gäste bestellen.

Das Highlight: Anna hat einen NDR 2 Morgen-Cocktail kreiert! Voraussetzung von Kathrin und Jens war, dass kein Alkohol drin sein darf und sich morgens gut trinken lassen sollte. Dieses Rezept ist dabei herausgekommen:

Der NDR 2 Morgen-Cocktail 50 ml Kaffee

1 Eigelb

2 cl Lieblingssirup (z. B Vanilla oder Cookies)

2 cl Sahne (oder auch Milch)

Tonkabohneabrieb (auch Muskatnuss oder andere Gewürz)



Alles zusammen (bis auf Gewürz) mit Eis kräftig schütteln bzw. mit Stabmixer schäumig rühren.

In passende Glas abseihen, obendrauf Tonkabohneabrieb.

Viel Erfolg bei den Cocktailmeisterschaften und vielen Dank für unseren eigenen Cocktail, liebe Anna!