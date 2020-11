Der NDR 2 Adventskalender Sendedatum: 01.12.2020 06:00 Uhr Das ist auch bei uns Tradition: Ab 1. Dezember öffnen wir täglich bis zum Heiligen Abend den NDR 2 Adventskalender. Hinter den Türen verbergen sich hochwertige Preise!



24 weihnachtliche Überraschungen stecken hinter den Türchen - die einfach Freude bereiten in einer Adventszeit, die ansonsten so gar nicht normal ist. Wochentags bei Elke uns Jens im NDR 2 Morgen, am Sonnabend und Sonntag am Vormittag. Lassen Sie sich überraschen - ganz so, wie es sich für einen Adventskalender gehört!

Mitmachen ist ganz einfach! Wenn im Programm die Glöckchen bimmeln, dann rufen Sie an: (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden). Elke & Jens und die Kollegen am Wochenende wählen zufällig einen Anruf aus und öffnen dann das Türchen des Tages!

Viel Spaß beim Mitmachen und eine schöne Adventszeit wünscht das NDR 2 Team!

Teilnehmer/innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter/innen des NDR und ihre Angehörigen können nicht teilnehmen. Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn. Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

