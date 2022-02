Um die Ecke denken beim NDR 2 Radio-Bilder-Rätsel Sendedatum: 14.02.2022 06:00 Uhr Neue Ausgabe beim verrückten Radio-Bilder-Rätsel bei Elke & Jens im NDR 2 Morgen. Jetzt heißt es wieder: Um die Ecke denken, den richtigen Begriff erraten und einen tollen Preis gewinnen!*

*Teilnahme nur über die NDR 2 Gewinnspielhotline (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden).

Na, welchen Begriff suchen wir? Die aktuellen Rätselfolgen hört Ihr natürlich im NDR 2 Programm - und auf dieser Seite. Hört rein! Ihr kommt nicht alleine auf die Lösung? Dann ratet doch in der Firma, im Büro oder innerhalb der Familie. Wir drücken die Daumen!

Das erste Rätsel gibt es am Montag um 9.19 Uhr!

Zu gewinnen gibt es insgesamt 15 Kaffeevollautomaten PHILIPS EP 3246/70 3200 LatteGo (schwarz) im Gegenwert von jeweils rund 550 Euro.

Anrufen und gewinnen!

Der ganze Norden fiebert wieder mit: Wir suchen mehrsilbige Wörter, Namen, Redewendungen, Orte, Wahrzeichen, Filme oder Künstler*innen - dabei werden die Lösungswörter durch Geräusche, Musiktitel, Filmszenen o.ä. dargestellt. Um die Ecke denken ist nicht nur hilfreich, sondern nötig - und genau hinzuhören bei überpiepten Wörtern oder Silben! Wer richtig liegt und eine Portion Glück hat, den rufen Elke & Jens im NDR 2 Morgen zurück. Wer dann die richtige Lösung nennt, gewinnt einen tollen Preis!

Du hast die Lösung? Dann ran an's Telefon: (01375) 95 10 95 anrufen (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es teurer werden) und auf dem NDR 2 AB Deine Daten und das Lösungswort hinterlassen. Das Radio-Bilder-Rätsel startet jeweils um 9.19 Uhr und wird am nächsten Tag ab 8.00 Uhr aufgelöst (Ausnahme: Rätsel, die am Freitag starten, werden am folgenden Montag aufgelöst). Wenn unser Zufallsgenerator Deinen Anruf herauspickt, Du erreichbar bist und Deine Lösung stimmt, wenn wir zurückrufen, dann hast Du gewonnen! Hinweis: Nennen Teilnehmer/innen eine falsche Lösung, geht die aktuelle Rätselrunde in der nächsten Stunde weiter - bis ein Gewinner oder eine Gewinnerin gefunden ist!

Ab ins Trainingscamp!

Testet jetzt, wie gut Ihr um die Ecke denken könnt! Hier gibt's das Trainingscamp mit Rätselfolgen aus den vergangenen Radio-Bilder-Rätsel-Aktionen.

