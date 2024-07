NDR 2 Spezial - Das Thema: Schüsse auf Trump

Ein Bild, das um die Welt geht: Ex-US-Präsident Trump steht mit blutverschmiertem Gesicht bei einer Wahlkampfveranstaltung, reißt kämpferisch die Faust in die Luft und hunderte Menschen jubeln ihm zu. Wenige Sekunden zuvor hatte ein junger Mann auf ihn geschossen und Trump am Ohr verletzt. Wie stark wird dieses Attentat den US-Wahlkampf beeinflussen? Welches Bild entsteht dadurch über die USA? Und hat Trump den Kampf um das Weiße Haus damit vielleicht schon fast gewonnen? Darüber sprechen wir am Donnerstagabend im NDR 2 Spezial - Direkt nach den Nachrichten um 19 Uhr.

Moderation: Kevin Bieler