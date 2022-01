Kevin Bieler

Geburtsdatum: 6. April 1989

Geburtsort: Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein)

Bei NDR 2 seit: Frühjahr 2020

Bei NDR 2 präsentiere ich ... die Nachrichten, das NDR 2 Update und das NDR 2 Spezial

Mein stärkster Moment: Jedes Mal, wenn ich beim Bergsteigen in den Alpen alleine einen 3000er Gipfel erreiche.

Mein schwächster Moment: Jeder Griff zur Schokolade.

Nicht verzichten kann ich auf: Kaffee, mein Handy und auf Menschen mit Humor.

Meine Welt wäre noch schöner: wenn es keinen Winter gäbe!

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten... zuhause auf meinem Sofa, bei Freunden, mit dem Fahrrad unterwegs (am liebsten am Wasser) oder im Urlaub, um starke Momente zu erleben (siehe oben).