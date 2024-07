Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Veit: Entsetzen nach Trump-Attentat Stand: 15.07.2024 18:00 Uhr Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hat mit Entsetzen auf den Angriff auf den US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende reagiert. Auch hierzulande habe die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern zugenommen, sagte Veit im Podcast Hamburg Heute von NDR 90,3.

Veit machen die Schüsse auf Trump Sorgen. Die Demokratie nehme Schaden, wenn das jetzt den Wahlkampf in den USA überschatte, so die Bürgerschaftspräsidentin. Auch in Hamburg gebe es Gefahren, wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich auftreten. Trotzdem müsse das möglich bleiben: "Sonst müssten wir ja ganz andere Veranstaltungen machen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen offen sein, wollen ja nahbar sein."

Veit: "Da haken wir uns unter"

Durch die großen Demonstrationen Anfang des Jahres in Hamburg sieht sich die SPD-Politikerin bestätigt. Viele Tausend Menschen waren auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen. "Wir wollen eine starke Demokratie und wir wollen bestimmte Dinge auch nicht in unserer Stadt und unserem Land. Da haken wir uns unter."

Was ihr Mut mache, sei das Engagement vieler Hamburgerinnen und Hamburger. Jeder und jede Dritte setze sich im Ehrenamt ein, so die Bürgerschaftspräsidentin.

