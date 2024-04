"Finde die Fünf" - Tickets für Springside Festival gewinnen! Sendedatum: 02.04.2024 06:00 Uhr Am 6. April läuten wir den Festival-Frühling ein! Gewinnt Tickets für die Party mit Lost Frequencies, Fritz Kalkbrenner, Kamrad und Ásdís in Braunschweig - gewinnt jeden Tag bis zu fünf Tickets!

Ostern ist vorbei – die Geschenke bleiben! Gewinnt bei uns coole Festival-Tickets! Von Dienstag (02. April) bis Freitag (05. April)* könnt ihr bei uns dreimal täglich Tickets für das Springside Festival 2024 in Braunschweig gewinnen. Das bedeutet: Der belgische Star-DJ Lost Frequencies, der Produzent und Sänger Fritz Kalkbrenner, der deutsche Singer-Songwriter Kamrad und die wunderbare isländische Sängerin Ásdís im Paket! Und das NDR 2 Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold steht auch auf der Bühne.

So macht ihr mit: Ganz einfach! Wir spielen mit euch „FINDE DIE FÜNF“: Wir recherchieren eine Top 5 zu einem bestimmten Thema. Landet ihr bei uns im Studio, gebt ihr uns fünf Antworten zu dem vorgegebenen Thema. Ihr erhaltet so viele Tickets wie es Übereinstimmungen gibt. Um mitzumachen, ruft ihr uns an, wenn im Programm ein Hinweis zum Anrufen für das Spiel läuft. Die Nummer der NDR 2 Gewinn-Hotline lautet: (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Mit ein bisschen Glück landet ihr direkt im Studio und staubt dann bis zu fünf Karten für das NDR 2 Springside Festival 2024 ab. Wir drücken die Daumen - und wir sehen uns in Braunschweig!

*Ermittlung der Gewinner*innen nach dem Zufallsprinzip. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 02.04.2024 | 06:00 Uhr