Die Kur-Oase: In der Staffelpause nur das Beste! Sendedatum: 19.05.2025 07:17 Uhr Die drei drolligen Ex-Promis, unsere etwas überfordert wirkende Therapeutin und - ehrlich gesagt - auch Andi Altenburg braucht eine Auszeit. Trotzdem lässt euch die NDR 2 "Kur-Oase" nicht allein!

Bis 25. August ist Pause - wie vorher vereinbart. Andi Altenburg ist auch nicht mehr der Jüngste. Braucht eine Sommer-Auszeit, und es muss ja nicht immer Sylt sein. Ab 25. August gibt es dann die neue Staffel mit frischen Folgen aus dem Luxus-Retreat an der Nordsee. Aber keine Sorge: Die Kur-Oase läuft weiter - mit Euren besten Folgen! Da vergeht die Wartezeit wie im Fluge!

Alle nicht ganz dicht - in der NDR 2 Kur-Oase! Livecoaching mit Meerblick gibt es jeden Morgen um 7.17 Uhr im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens

Was ist eure Lieblingsfolge? Wenn Jäcki mal wieder richtig vom Leder zieht? Wenn Therapeutin Lina ihren Themenspeicher füllt? Oder Ex-Shopping-Kanal-Queen Anzügliches streut? Schreibt uns über den Messenger unserer App oder mit dem Formular auf dieser Seite, was ihr gerne hören möchtet, gerne mit kleiner Begründung - dann ist das "Kur-Oase"-Team auch in der Sommerpause aktiv für euch!

Eure Lieblingsfolge, bitte!

Bis 15. August gibt es zur üblichen Zeit die Best-Of-Folgen (und natürlich auch im Podcast bzw. in der ARD Audiothek. Habt ihr den schon abonniert?`Nicht? Dann aber fix zum Podcast der Kur-Oase! Wir wünschen alle Fans der Schönen / schön Bescheuerten einen tollen Sommer!

Welche Folge von "Die Kur-Oase" möchtest du nochmal hören?: *
Warum gerade diese Folge?:

