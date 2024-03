Sendedatum: 06.03.2024 06:00 Uhr Hurra hurra, die neue NDR 2 App ist da!

NDR 2 immer dabei: Kein Problem mit der NDR 2 App für iOS und Android. Holt euch jetzt die runderneuerte Version - mit exklusiven Stories und dem direkten Draht ins Studio. Jetzt kostenlos im Store!

Die neue NDR 2 App sieht richtig gut aus! Wir haben sie auf Hochglanz poliert und aufgeräumt. Jetzt seid ihr noch näher dran an unserem Programm und unseren Moderator*innen! Guckt euch aktuelle Stories aus der Redaktion an, schaut hinter die Kulissen, seht die Stars beim Besuch im Funkhaus... Dazu natürlich der direkte Draht ins Studio mit dem NDR 2 Messenger für eure (Sprach-)Nachrichten. Und das aktuelle NDR 2 Programm mit einem Klick für unterwegs - der Livestream inklusive Titelrecherche. Dazu gibt es starke Extras - NDR 2 Podcasts, Verkehr, Wetter, Gewinnspiele und die wichtigsten norddeutschen News.

Gewinne, Gewinne, Gewinne!

Das alles feiern wir zusammen mit euch und verlosen exklusiv in der neuen NDR 2 App vier Nächte in einer Suite in einem 5-Sterne Deluxe-Hotel im Weserbergland! Zwei Personen können es sich mit täglichem reichhaltigen Frühstück, 3-Gänge-Menü inklusive Getränke, Spa-Besuchen und zwei Anwendungen gut gehen lassen. Also jetzt die NDR 2 App aktualisieren oder neu herunterladen und mitmachen!

Die Bespielung dieser App-Version stellen wir damit ein. Bitte ladet euch das Update der NDR 2 App herunter, um weiter mit dabei zu sein!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 06.03.2024 | 06:00 Uhr