#7 Ein halbes Jahr noch, und alles wird teurer

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 24.01.2020 05:00 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz

Die Kosten in Tokio laufen aus dem Ruder und für Ruderin Marie-Louise Dräger wird es ernst. Während Hendrik Pekeler seine Liebsten vermisst.