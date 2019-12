#6 Das Olympia-Jahr beginnt

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 24.12.2019 05:00 Uhr Autor/in: Wittke, Fabian/Cassalette, Moritz

Wir starten in das OIympia-Jahr 2020. Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler muss sich noch qualifizieren. Wir haben ihn vor der EM besucht. Und Aktuelles aus Tokio...