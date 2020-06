#20 Sprung ins kalte Wasser

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 16.06.2020 05:00 Uhr Autor/in: Fabian Wittke/Moritz Cassalette

Lange mussten die Schwimmer abtauchen. Jetzt sind sie wieder da. Aber Schwimm-Legende Britta Steffen macht sich große Sorgen. Hier hört ihr Weltmeister und Olympiasieger!