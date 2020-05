#16 Kein Beachvolleyball, keine Party

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 02.05.2020 05:00 Uhr Autor/in: Cassalette/Wittke

Olympiasiegerin Laura Ludwig hat nach der Absage der Spiele übers Aufhören nachgedacht und ihr Verbandspräsident fürchtet um die Zukunft des Beachvolleyballs.