#13 Die Hölle des Nordens bleibt kalt

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 11.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Fabian Wittke/Moritz Cassalette

Eigentlich wäre am Ostersonntag das berühmte Rennen Paris-Roubaix. Aber der Radsport hat noch viel größere Sorgen. So wie der gesamte Sport. Aber es gibt Optimisten!