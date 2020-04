#12 Der große Aufschlag

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 04.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Moritz Cassalette/Fabian Wittke

Das Tennis-Turnier in Wimbledon ist abgesagt und viele Spielerinnen und Spieler haben finanzielle Sorgen. Überhaupt spielt die Psyche in dieser Zeit eine wichtige Rolle.