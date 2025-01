Wildes Wunsch-Wochenende: Jetzt wird ausgewählt! Stand: 30.01.2025 00:00 Uhr Je wilder, desto besser: Über 35.000 Wünsche sind bei uns eingegangen. Jetzt wird die Titelliste zusammengestellt. Welcher wilde Wunschhit wann läuft, sehen Sie heute um 16 Uhr hier.

Ob Adamo oder Ärzte, Beatles oder Beastie Boys, Cher oder Cobain, Zaz oder ZZ Top. Beim Wilden Wunsch-Wochenende ist alles erlaubt! Von Schlager über Hip Hop, bis hin zu Jazz und Hard-Rock. Wir spielen Ihre 700 Wunschtitel in 58 Stunden!

Die wildeste Mischung vom 31. Januar bis 2. Februar

Genießen Sie die Mischung, schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen und machen Sie Party! Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß präsentieren 58 Stunden nonstop Ihre Hits: Das wird die wildeste Mischung seit es Radio gibt! Und das Beste: Alle Wünsche kommen von Ihnen! Los geht es am Freitag, 31. Januar um 10 Uhr bis Sonntag, 2. Februar 20 Uhr.

Die WWW-Titelliste: Jetzt wird ausgewählt!

Über 35.000 wilde Wünsche sind bei uns eingegangen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben! Welche wilden Musikwünsche beim Wilden Wunsch-Wochenende mit dabei sind, erfahren Sie am heute, am 30. Januar um 16 Uhr hier!

Traumreise oder Dabbi gewinnen!

Unter allen Teilnehmer*innen verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro: Karibik oder Cornwall, Sylt oder Sahara? Down Under oder Downtown New York? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn Dabbi - das Gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

