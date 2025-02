Traumreise: Herzlichen Glückwunsch, Rolf! Stand: 05.02.2024 07:20 Uhr Rolf Monning aus Braunschweig ist unter 37.000 Teilnehmenden des Wilden Wunsch-Wochenendes ausgelost worden. Er gewinnt die Traumreise im Wert von 5.000 Euro.

Rolf Monning aus Braunschweig ist der glückliche Gewinner der Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Er und seine Frau Elisabeth werden von Schorse am Montagmorgen zuhause in Braunschweig überrascht und freut sich: "Also der Traum ist (..) eine Rundfahrt durch die Highlands mit einem tollen alten Zug – und ich glaube das wird jetzt möglich sein". Gewünscht hatte er sich das Lied "My Kind of Lady" von Supertramp.

Über die NDR Niedersachsen App, E-Mail, Telefon und online hatten mehr als 37.000 Hörerinnen und Hörer an der Verlosung teilgenommen. Von Freitagmorgen bis Sonntagabend hat NDR 1 Niedersachsen beim Wilden Wunsch-Wochenende nonstop fast 700 Wunschhits gespielt. Schon während des Wochenendes wurden unter allen Teilnehmenden zehn Dabbis verlost.

