Wildes Wunsch-Wochenende: Wilde Titel wünschen und Traumreise gewinnen! Stand: 29.01.2025 00:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen erfüllt wieder Ihre wilden Musikwünsche. Am ersten Februar-Wochenende kommt das WWW zurück!

Ob Adamo oder Ärzte, Beatles oder Beastie Boys, Cher oder Cobain, Zaz oder ZZ Top. Beim Wilden Wunsch-Wochenende ist alles erlaubt! Von Schlager über Hip Hop, bis hin zu Jazz und Hard-Rock. Wir spielen Ihre 700 Wunschtitel in 58 Stunden!

Die wildeste Mischung vom 31. Januar bis 2. Februar

Genießen Sie die Mischung, schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen und machen Sie Party! Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß präsentieren 58 Stunden nonstop Ihre Hits: Das wird die wildeste Mischung seit es Radio gibt! Und das Beste: Alle Wünsche kommen von Ihnen! Los geht es am Freitag, 31. Januar um 10 Uhr bis Sonntag, 2. Februar 20 Uhr.

Machen Sie mit! Was Wildes wünschen!

Mitmachen ist ganz einfach: Rufen Sie an unter (0 8000) 300 300, schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder füllen Sie einfach das Formular auf dieser Seite aus.

Traumreise oder Dabbi gewinnen!

Unter allen Teilnehmer*innen verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro: Karibik oder Cornwall, Sylt oder Sahara? Down Under oder Downtown New York? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn Dabbi - das Gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Jetzt Ihren wilden Titel wünschen Vor- und Nachname: * Straße: * PLZ und Ort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihr wilder Wunschhit: * Interpret/Sänger/Band: * Ihre lustige oder schöne Geschichte zum Wunschhit: Darf Ihr Wunsch auch später im Programm von NDR 1 Niedersachsen erfüllt werden?: * ja nein Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 31.01.2025 | 10:00 Uhr