Sendedatum: 23.01.2023 05:00 Uhr Die Musik meines Lebens: Die coolen 80er

Vom 23. bis 27. Januar erinnert NDR 1 Niedersachsen an die coolen 80er-Jahre. Unter dem Motto "Die Musik meines Lebens" blicken wir auf diese spannende Zeit zurück und von 5 bis 16 Uhr spielen wir ausschließlich Musik aus diesem Jahrzehnt. Außerdem gibt es spannende Geschichten rund um die großen Hits dieser Zeit.

Das große 80er-Jahre-Quiz: Gewinnen Sie ein Dabbi DAB+ Radio!

Jeden Tag suchen wir ein neues Kult-Ereignis aus diesem Jahrzehnt. Zwischen 5 und 12 Uhr geben wir stündlich Tipps zum gesuchten Ereignis. Sie wissen die Lösung? Dann sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter: Die Telefonnummer ist (0 8000) 300 300. Die Teilnahme ist werktags von 5 Uhr bis 13 Uhr möglich, der Anruf ist kostenfrei. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein Dabbi DAB+ Radio. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Schorse auf Spurensuche in Niedersachsen

Schorse ist in Niedersachsen unterwegs und begibt sich auf die Spuren der 80er-Jahre: Wo ist das Jahrzehnt in Niedersachsen noch lebendig? Schorse findet es heraus! Er probiert Aerobic aus und schaut sich die ersten Heimcomputer "Commodore 64" an.

Die Musik meines Lebens

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.01.2023 | 05:00 Uhr