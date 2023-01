Sendedatum: 11.01.2023 05:00 Uhr Die Musik meines Lebens: Die rebellischen 60er

Vom 11. bis 13. Januar erinnert NDR 1 Niedersachsen an die rebellischen 60er-Jahre. Unter dem Motto "Die Musik meines Lebens" blicken wir auf diese spannende Zeit zurück und von 5 bis 16 Uhr läuft ausschließlich Musik aus diesem Jahrzehnt. Außerdem gibt es spannende Geschichten rund um die großen Hits dieser Zeit – von Frank Sinatras "My Way" bis "My Bonnie" von den Beatles.

Das große 60er-Jahre-Quiz: Gewinnen Sie ein Dabbi DAB+ Radio!

Jeden Tag suchen wir ein neues Kult-Ereignis aus diesem Jahrzehnt. Zwischen 5 und 12 Uhr geben wir stündlich Tipps zum gesuchten Ereignis. Sie wissen die Lösung? Dann sprechen Sie diese auf unseren Anrufbeantworter: Die Telefonnummer ist (0 8000) 300 300. Die Teilnahme ist werktags von 5 Uhr bis 13 Uhr möglich, der Anruf ist kostenfrei. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen täglich ein Dabbi DAB+ Radio. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Schorse auf Spurensuche in Niedersachsen

Schorse ist in Niedersachsen unterwegs und begibt sich auf die Spuren der 60er-Jahre: Wo ist das Jahrzehnt in Niedersachsen noch lebendig? Schorse findet es heraus! Er setzt sich in beliebte Automodelle der 60er – von Isetta bis Taunus – und singt gemeinsam mit Rolling Stones Fans Klassiker, wie "Satisfaction" oder "Paint it Black".

