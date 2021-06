Culture Club – "Karma Chameleon"

Sendedatum: 14.06.2021 14:40 Uhr C

So manche Eltern dürften damals, Anfang der 80er-Jahre, mit einer hochgezogenen Augenbraue die Boy George-Poster im Kinderzimmer betrachtet haben. Denn der Sänger der britischen Band Culture Club war ein echter Hingucker: Bunte, weite Klamotten, ein großer Hut, die Haare geflochten und jede Menge Make-Up. Mit "Do You Really Want To Hurt Me" hatte die Band 1982 ihren ersten Nummer-Hit gelandet. Ein Jahr später eroberte sie die Hitparaden mit "Karma Chameleon".

"Karma Chameleon": Einsatz lohnt sich

Karma und Chamäleon. Was für ein Wortspiel. Das Lied handelt von der Furcht, sich zu einer Liebe zu bekennen. Doch wenn man sich wie ein Chamäleon verstellt, sorge das am Ende für schlechtes Karma. "Das ist der Weg der Natur, es Dir heimzuzahlen", sagt Boy George. Der wusste, wovon er sang. Denn Boy George war damals mit dem Schlagzeuger der Band zusammen und die Beziehung musste geheim bleiben.

Auch deshalb dürfte Boy George ziemlich sauer gewesen sein, als seine Bandkollegen dem Lied zunächst nicht den nötigen Respekt entgegenbrachten: "Als ich den Titel das erste Mal vorsang, lachten sie mich aus. Sie sagten: 'Das ist doch Country und Western!' Sie schlugen den Takt dazu und machten Cowboy-Geräusche. Das war der letzte Titel, den wir für das Album 'Colour by Numbers' aufnehmen wollten und ich kämpfte für ihn. Ich erpresste sie und sagte: 'Wenn Ihr nicht mitmacht, verlasse ich die Band'. Ich wusste, dass es ein großer Hit werden würde. Darum setzte ich mich so dafür ein." Der Rest ist Geschichte.

