Stand: 15.02.2019 12:12 Uhr

Traumwetter: Ein Vorgeschmack auf den Frühling

Den Norden erwarten jede Menge Sonne und blauer Himmel nach tristem Grau und grimmiger Kälte: Das Tief "Volker" mit seinen Wolken ist passé, heute hat das Hoch "Dorit" übernommen - mit herrlichem Wetter über weiten Teilen Norddeutschlands. Und das soll bei für die Jahreszeit ungewöhnlich milden Temperaturen das ganze Wochenende über so bleiben.

Wettervorhersage: Kalte Nächte, milde Tage NDR//Aktuell - 14.02.2019 14:00 Uhr Nachts bleibt es noch kalt mit Frostgefahr, aber am Tag gibt es viel Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad - so die Wetterprognose für Freitag bis Sonntag.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Wochenende wird mild und sehr sonnig

Besonders freuen können sich die Menschen in Osnabrück und im südlichen Emsland - dort wird es mit bis zu 15 Grad am wärmsten. An den Küsten ist es mit 7 bis 11 Grad noch etwas kühler.

Auch am Sonnabend klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad im südlichen Niedersachsen und auf bis zu 12 Grad an der Ostsee. "Dann gibt es neun bis zu teilweise zehn Sonnenstunden", prognostiziert der Meteorologe Dominik Jung. Der Sonntag bringt dann zwar ein paar mehr Wolken, doch insgesamt bleibt es trocken und freundlich bei erneut bis zu 15 Grad.

Temperaturen für die Jahreszeit "deutlich zu hoch"

Was die einen freut, gibt den anderen zu denken: Für Jung ist diese milde Witterung für Mitte Februar sehr ungewöhnlich. "Diese Temperaturen sind schon deutlich zu hoch. Wir sind viel zu früh dran. Normalerweise liegt der Februar noch mitten im Hochwinter, aber das sind ja Frühlingstemperaturen."

Videos 00:29 Ein Storch kündigt den Frühling an Am Dümmer See ist ein Storch gesichtet worden. Im Jahr 2018 wurden in Niedersachsen so viele Störche gezählt wie seit 60 Jahren nicht mehr. Video (00:29 min)

Sein Kollege Jürgen Weiß von der Meteogroup sieht das etwas gelassener: "Die Temperaturen sind natürlich sehr mild für diese Jahreszeit - das kommt aber durchaus schon mal vor und ist nichts Ungewöhnliches", betont Weiß im Gespräch mit NDR.de. So hätte es auch in früheren Jahren bereits sehr milde Temperaturen Mitte und sogar Anfang Februar gegeben.

Ungünstig sei das frühlingshafte Wetter allerdings für Allergiker, so Jung. Denn der Pollenflug legt zu: "Erle und Hasel sind unterwegs, bei sonnigem und mildem Wetter noch mehr." Laut Pollenflug-Gefahrenindex ist bereits am Freitag mit einer mittleren Belastungsintensität zu rechnen.

Nachts immer noch leichter Frost

Der Temperaturanstieg heißt jedoch nicht, dass der Frühling jetzt ausbricht. "Gerade nachts und am frühen Morgen ist es natürlich immer noch frisch", erklärt Jung. Denn schöne und sonnige Tage bedeuteten eben auch klare und kalte Nächte. So fällt das Thermometer in der Nacht zu Sonnabend örtlich auf null Grad.

Die gefühlten Temperaturunterschiede wirken durch die schon starke Sonne umso mehr: "Morgens merkt man noch den Winter, mittags in der prallen Sonne fühlt sich der Frühling allerdings schon sehr warm an", ergänzt Jung.

Der Winter kehrt vorerst nicht zurück

Mit diesen milden Temperaturen geht es auch vorerst weiter. Obwohl das Wetter Anfang der nächsten Woche eher unbeständig wird, bleibt es bei etwa 9 bis 12 Grad. Auf eine Rückkehr des Winters deutet vorläufig erst mal nichts hin. "Ein richtiger Umschwung zu stürmisch-nassem oder kalt-winterlichem Wetter ist momentan nicht zu sehen", bestätigt Weiß von der Meteogroup. Allerdings: "Es kann sein, dass im März und April noch mal der dicke Frost kommt - das kann man noch nicht vorhersagen", meint sein Kollege Jung.

Skifahren im Harz? Wohl eher nicht

Auf den höchsten Gipfeln im Harz liegt auch derzeit noch reichlich Schnee. Auch seien viele Pisten und Loipen im Oberharz in den vergangenen Tagen noch offen gewesen, hieß es vom Harzer Tourismusverband. An diesem Wochenende dürften Rodeln und Skilaufen aber womöglich ausfallen. Eine Sprecherin sagte, Skifahrer und andere Sportler sollten sich vor der Anreise unbedingt auf der Internetseite des Tourismusverbands informieren.

Klimawandel im Norden Karte: Die Hasel blüht schon im Norden 2018 blühte die Hasel schon früh. Und dieses Jahr? In Hamburg und Garbsen zeigen sich bereits die ersten Blüten. Sehen Sie den Frühlingsanfang im Norden auf unserer Karte! mehr Was die Frühlingsblüte über den Klimawandel verrät Dass sich die Erde zunehmend erwärmt, zeigt der Blick in Norddeutschlands Vorgärten. An der Blüte von Hasel, Forsythie und Apfel lässt sich der zunehmende Klimawandel ablesen. mehr

Gartentipps für den Frühling Bunte Frühlingsblumen in Töpfen Im Winter können viele den Frühling kaum erwarten. Mit vorgetriebenen Frühlingsblühern wie Narzissen und Krokussen aus dem Handel lässt sich die Wartezeit verkürzen. mehr Gartentipps für Februar Februar ist der Monat des Gehölzschnitts. Sträucher und Bäume lassen sich optisch gut beurteilen. Wer den Frühling kaum erwarten kann, zieht Gemüse, Kräuter und Blumen vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 14.02.2019 | 14:00 Uhr