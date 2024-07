Wacken-Liveblog: Metal-Fans genießen sonnigen Tag auf dem Festivalgelände Stand: 30.07.2024 12:15 Uhr Zehntausende Besucher campen bereits auf dem Gelände im Kreis Steinburg, bis in die Nacht sind weitere Fahrzeuge angekommen. Die Konzerte beginnen am Mittwoch - was heute passiert, berichten wir hier im Live-Blog.

Pfand sammeln auf kreative Art

Pfand sammeln - das ist auf einem Festival ein lukratives Geschäft. In Wacken sind vor allem Kinder unterwegs, um sich ein Taschengeld dazu zu verdienen. Beim "Pfandwerfen" in diesem Vorgarten haben die Vorbeigehenden einen besonders spielerischen Anreiz, ihre leeren Flaschen zu spenden.

Anreise über A23 wieder möglich

Wichtig für alle, die über die A23 zum Festivalgelände reisen: Die Sperrung zwischen Hanerau-Hademarschen und Schenefeld in Fahrtrichtung Süden ist aufgehoben. Dort hatte es am frühen Morgen einen schweren Unfall gegeben. Dieser steht laut Polizei aber nicht in Zusammenhang mit dem Wacken Open Air.

Auch heute Sonne satt auf Wacken

Das Wetter meint es diesmal gut mit den Metal-Fans. Bis zu 26 Grad und rund 13 Sonnenstunden werden erwartet. Eincremen nicht vergessen!

Weitere Informationen Die Wacken-Wetter-Woche: Bis Freitag bleibt es trocken Gummistiefel oder Sonnenhut? Welche Ausrüstung auf dem Wacken Open Air 2024 eher passt, erfahren Sie in unserem Wetterüberblick. mehr

Wacken als Weltmarke: Was bedeutet der Verkauf des Veranstalters?

In der Musikbranche ist das Wacken Open Air längst eine Weltmarke. Kürzlich hat der US-Investor KKR den Veranstalter Superstruct gekauft, der fast 70 Prozent der Anteile am W:O:A hält. Eine Gefahr fürs Festival? Jörn Zahlmann hat mit Wacken-Open-Air-Gründer Thomas Jensen im legendären Landgasthof in Wacken darüber gesprochen.

Weitere Informationen Wacken Open Air: Wie die Rechte an der Weltmarke verteilt sind Die Gründer halten nur noch gut 30 Prozent am Metal-Festival im Kreis Steinburg. Und: Es gibt einen neuen US-Investor. mehr

Steine statt Schilder: Souvenirs aus Wacken

Dieses Jahr gibt es ein neues Verkehrssystem für das Wacken Open Air: Die Besucherinnen und Besuchern sollen Schildern mit bestimmten Symbolen folgen und so auf verschiedene Routen geleitet werden. Das Problem: Einige Schilder wurden bereits geklaut - als Souvenir aus Wacken. Dabei gibt es auch andere Mitbringselmöglichkeiten. Im Ziegeleiweg im Dorf Wacken steht ein kleiner Stand mit bemalten Steinen. Regenbogen, Bullenschädel und die Pommesgabel symbolisieren hier das Festival.

Feuer in der Nacht im Wacken-Merchandising-Bereich

Die zweite Nacht auf dem Festivalgelände verlief ruhig, aber nicht ganz so ruhig wie die vorige - denn es hat gebrannt. Kurz nach vier Uhr nachts geriet laut Polizei ein Merchandise-Zelt auf dem Ausstellungsgelände in Brand. Drei weitere Zelte und zwei Fahrzeuge fingen dann ebenfalls Feuer. Eins der Autos brannte komplett aus, ein weiteres wurde erheblich beschädigt. Nach einer Dreiviertelstunde konnte die Feuerwehr das Feuer komplett löschen. Drei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt. Warum genau es gebrannt hat, ist noch nicht bekannt.

Anreise geht weiter - A23 nach Unfall Richtung Süden dicht

Ein neuer Tag auf dem Wacken Open Air beginnt. Für manche war es schon die zweite Nacht auf dem Gelände. Andere reisen heute erst an. Für sie wichtig: Die A23 ist aktuell aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Hanerau-Hademarschen und Schenefeld in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Die Veranstalter bitten darum, sich an die zugewiesenen Routen zu halten.

