Wacken 2024 im Blog: Bereits 61.000 Metal-Fans beim Festival Stand: 30.07.2024 19:41 Uhr Zehntausende Metal-Fans freuen sich nach einem heißen Wacken-Dienstag auf den offiziellen Festivalstart am Mittwoch - unter anderem mit The Darkness und In Extremo.

Veranstalter: 61.000 Wacken-Fans im "Holy Land"

Auf der Hauptstraße in Wacken und auf den Campgrounds ist seit heute richtig was los. Viele glückliche Gesichter bei bestem Wetter - so kann es weitergehen. Etwa 61.000 Wacken-Fans sind laut Veranstalter bis Dienstagabend angereist. Morgen freuen wir uns dann unter anderem auf In Extremo, Flogging Molly und natürlich die Wacken Firefighters. Der Liveblog macht Feierabend, meldet sich morgen wieder - und wünscht einen schönen Abend!

Wacken-Wimmelbild: Eine Liebeserklärung als Comic

Der Zeichner, Cartoonist und Wacken-Fan Kim Schmidt wollte für das 33. Wacken Open Air alles aufs Papier bringen, was das Festival ausmacht. Uns hat er gezeigt, wie er das angestellt hat und was dabei herausgekommen ist.

Kreative Ideen gegen die Hitze

26 Grad Celsius und kaum Schatten - für norddeutsche Verhältnisse ist auf dem Wacken Open Air gerade Hochsommer. Um sich abzukühlen, müssen die Metal-Fans kreative Lösungen finden. Denn die meisten auf dem Festivalgelände sind ganz in Schwarz gekleidet, zu manchen Outfits gehört deshalb ein Fächer oder eine Kopfbedeckung. Auf dem Wasteland-Gelände gibt es sogar Ventilatoren und Wasserdüsen - natürlich in der Optik der Postapokalypse. Aber die beste Abkühlung gibt es wohl, wenn man gleich den Gartenschlauch auf sich und andere richtet.

DRK meldet erste Hitze-Einsätze

"Trinken, trinken, trinken", lautet der dringende Appell des Deutschen Roten Kreuzes am Wacken-Dienstag. Und damit meint der Sanitätsdienst natürlich kein Bier, sondern Wasser. Aufgrund der hohen Temperaturen mussten bereits einige überhitzte Festivalbesucherinnen und -besucher behandelt werden. 560 Sanitäterinnen und Sanitäter versorgen die Metal-Fans in den kommenden Tagen bei Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen. Auf dem Konzertgelände gibt es die sogenannte Wacken-Klinik und entlang der Campingplätze mehrere Unfallhilfestellen. Bis zum Ende des W:O:A rechnet das DRK mit rund 3.000 Behandlungen. Bislang sei das Einsatzaufkommen normal.

Wacken-Fans von klein auf

Die Familie von Noah und Aron lebt seit 2019 nur 500 Meter Luftlinie entfernt von der Hauptbühne in Wacken. Natürlich sind der Drei- und der Zweijährige auch auf der Straße unterwegs, wenn die zahlreichen Metal-Anhänger durch den Ort pilgern.

Eine Zeltstadt größer als der Central Park

Die Dimensionen des W:O:A sind gigantisch: Das gesamte Festivalgelände ist laut Veranstalter gut 423 Hektar groß, das ist ein ganzes Stück größer als der New Yorker Central Park (341 Hektar). Das Infield - also der Bereich vor den beiden Hauptbühnen - ist mit einer Größe von knapp sieben Hektar im Vergleich nur ein winziger Bruchteil davon. Auf dem gesamten Gelände haben die Veranstalter nach eigenen Angaben 63 Kilometer Bauzaun aufgestellt - und 1.800 Ordner und Security-Mitarbeitende sorgen für die Sicherheit der 85.000 Metal-Fans.

Metalheads kühlen sich im Freibad ab

Bei bestem Wetter ist im Freibad Wacken heute viel los. Alle halbe Stunde kommt ein Shuttlebus an - die Busse fahren vom Busparkplatz an der Residenz Evil ab. Das Schwimmbad ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Es gibt Gegrilltes, Pommes und Bier - und wer nackt vom Drei-Meter-Brett springt, bekommt von Bademeister Ingo Schwarz einen Jägermeister ausgegeben. Laut einer Auswertung von Google-Rezensionen, die das Onlineportal testberichte.de durchgeführt hat, ist das Freibad Wacken übrigens auf Platz 1 in Schleswig-Holstein.

Auch auf andere Art suchen die Festvalbesucherinnen und -besucher heute nach Abkühlung: So ist diese Eisdiele in Wacken ebenfalls ein frequentiertes Ziel.

Brand in der Nacht: Wer hat etwas gesehen?

Nach dem Brand auf dem Ausstellungsgelände in der Nacht sucht die Polizei jetzt nach Zeuginnen und Zeugen. Um kurz nach vier Uhr am Dienstagmorgen geriet ein Merchandise-Zelt aus noch unbekannter Ursache in Brand. Dabei wurden mehrere Zelte sowie zwei Fahrzeuge beschädigt. Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeicamp auf dem Festivalgelände oder telefonisch unter 04827/ 93190 10 melden.

Pfand sammeln auf kreative Art

Pfand sammeln - das ist auf einem Festival ein lukratives Geschäft. In Wacken sind vor allem Kinder unterwegs, um sich ein Taschengeld dazu zu verdienen. Beim "Pfandwerfen" in diesem Vorgarten haben die Vorbeigehenden einen besonders spielerischen Anreiz, ihre leeren Flaschen zu spenden.

Anreise über A23 wieder möglich

Wichtig für alle, die über die A23 zum Festivalgelände reisen: Die Sperrung zwischen Hanerau-Hademarschen und Schenefeld in Fahrtrichtung Süden ist aufgehoben. Dort hatte es am frühen Morgen einen schweren Unfall gegeben. Dieser steht laut Polizei aber nicht in Zusammenhang mit dem Wacken Open Air.

Auch heute Sonne satt auf Wacken

Das Wetter meint es diesmal gut mit den Metal-Fans. Bis zu 26 Grad und rund 13 Sonnenstunden werden erwartet. Eincremen nicht vergessen!

Wacken als Weltmarke: Was bedeutet der Verkauf des Veranstalters?

In der Musikbranche ist das Wacken Open Air längst eine Weltmarke. Kürzlich hat der US-Investor KKR den Veranstalter Superstruct gekauft, der fast 70 Prozent der Anteile am W:O:A hält. Eine Gefahr fürs Festival? Jörn Zahlmann hat mit Wacken-Open-Air-Gründer Thomas Jensen im legendären Landgasthof in Wacken darüber gesprochen.

Steine statt Schilder: Souvenirs aus Wacken

Dieses Jahr gibt es ein neues Verkehrssystem für das Wacken Open Air: Die Besucherinnen und Besuchern sollen Schildern mit bestimmten Symbolen folgen und so auf verschiedene Routen geleitet werden. Das Problem: Einige Schilder wurden bereits geklaut - als Souvenir aus Wacken. Dabei gibt es auch andere Mitbringselmöglichkeiten. Im Ziegeleiweg im Dorf Wacken steht ein kleiner Stand mit bemalten Steinen. Regenbogen, Bullenschädel und die Pommesgabel symbolisieren hier das Festival.

Feuer in der Nacht im Wacken-Merchandising-Bereich

Die zweite Nacht auf dem Festivalgelände verlief ruhig, aber nicht ganz so ruhig wie die vorige - denn es hat gebrannt. Kurz nach vier Uhr nachts geriet laut Polizei ein Merchandise-Zelt auf dem Ausstellungsgelände in Brand. Drei weitere Zelte und zwei Fahrzeuge fingen dann ebenfalls Feuer. Eins der Autos brannte komplett aus, ein weiteres wurde erheblich beschädigt. Nach einer Dreiviertelstunde konnte die Feuerwehr das Feuer komplett löschen. Drei Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt. Warum genau es gebrannt hat, ist noch nicht bekannt.

Anreise geht weiter - A23 nach Unfall Richtung Süden dicht

Ein neuer Tag auf dem Wacken Open Air beginnt. Für manche war es schon die zweite Nacht auf dem Gelände. Andere reisen heute erst an. Für sie wichtig: Die A23 ist aktuell aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Hanerau-Hademarschen und Schenefeld in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Die Veranstalter bitten darum, sich an die zugewiesenen Routen zu halten.

