Travemünder Woche 2024: Das erwartet Sie ab heute Stand: 19.07.2024 00:01 Uhr Die 135. Auflage der Travemünder Woche startet heute und geht bis zum 28. Juli 2024. Täglich ab 11 Uhr öffnet die Meile ihre Tore und verwandelt das Ostseebad Travemünde in ein lebendiges Festivalgelände.

von Jannik Wölffel

Musikalisch wird auf der Travemünder Woche dieses Jahr eine breite Palette geboten. Auf der Strand Bühne können Besucherinnen und Besucher Bands wie "Boerney & the Tri Tops" erleben, die mit ihrer Bühnenshow direkt am Meer für Stimmung sorgen wollen - auch die Partyrock-Band "United 4" aus Friesland ist mit dabei.

Weitere Informationen So war die Travemünder Woche 2023: Neues Programm mit Luft nach oben Während auf dem Wasser die Regatten ohne große Ausfälle verliefen, sorgte das wechselhafte Wetter an Land für so manche Sorgenfalten. mehr

Täglich bis 22 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr

Besonders sehenswert ist der Auftritt von "Ray Wilson & Band - Genesis Classic" am Mittwoch, den 20. Juli, um 20.00 Uhr auf der Festivalbühne im Brügmanngarten. Zur Feier seines 30-jährigen Bühnenjubiläums präsentiert Ray Wilson die größten Hits der Genesis-Bandgeschichte. Am Samstag, den 27. Juli um 19.30 Uhr bringt "Jeden Tag Silvester" aus Bad Oldesloe Pop-Rockmusik auf die Strand Bühne. An Wochentagen wird auf der Travemünder Woche bis 22 Uhr und am Wochenenden bis 23 Uhr gefeiert.

Attraktionen und Rahmenprogramm

Neben der Musik locken zahlreiche Attraktionen entlang der Strandpromenade und auf verschiedenen Bühnen. Das 38 Meter hohe Riesenrad "White Wheel" an der Lotsenstation bietet einen spektakulären Ausblick über das Festivalgelände und die Ostsee. Beim Urban Art Festival können Besucher kulinarische Genüsse und urbane Kunst erleben. Der Brügmanngarten bietet mit Live-Konzerten auf der Muschelbühne und einem vielfältigen Rahmenprogramm weitere Highlights. Erstmals wird die Bühne am SlowDown auf dem Priwall die gesamte Woche bespielt, begleitet von den besonderen Programmpunkten des Classical Beat Festivals. Besucher können die Meile über einen Rundweg entlang der Promenaden und per Fährverbindung erreichen.

Erweitertes Verkehrsangebot für die Anreise

Für eine stressfreie Anreise zur Travemünder Woche empfehlen die Veranstalter die Nutzung von Bus, Bahn oder Schiff statt des Autos. Per Bahn erreicht man das Veranstaltungsgelände über die Bahnhöfe Hafenbahnhof und Strandbahnhof mit stündlichen und halbstündlichen Verbindungen nach Lübeck. Zusätzlich setzen die Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft (LVG) und Stadtwerke zusätzliche Buslinien ein, darunter Sonderbusse am 19., 20., 26., 27. und 28. Juli. Das Panoramaschiff MS Hanse bietet sechsmal täglich Fahrten zwischen Travemünde und Lübeck an.

Einhand-Segelkanus, Rotspon-Regatta und Abschlussfeuerwerk

Rund 1.500 Seglerinnen und Segler aus 27 Nationen mit 745 Booten in 20 Klassen nehmen an der 135. Travemünder Woche teil. Ein besonderes Highlight ist die Weltmeisterschaft der Einhand-Segelkanus der "International Canoe"-Klasse, die vom 22. bis 27. Juli ausgetragen wird und Segler aus den USA, Australien und Europa anzieht. Die 245 Optimistenboote, das größte Teilnehmerfeld, starten in der Internationalen Deutschen Jugendklasse. Ein weiterer Höhepunkt ist die Rotspon-Regatta, bei der Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) gegen den Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), um die Ehre und eine Flasche Rotspon segelt.

Das absolute Highlight bildet das traditionelle Abschlussfeuerwerk am Sonntag, den 28. Juli 2024, um 22.45 Uhr an der Nordermole - es soll der krönende Abschluss der Travemünder Woche 2024 werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Segeln