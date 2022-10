Stand: 01.10.2022 10:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hoher Schaden nach Carportbrand in Norderstedt

Fünf Autos sind dort am frühen Morgen in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr hatten Anwohner den Brand gemeldet. Die Flammen griffen auch auf ein benachbartes Reihenhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2022 08:00 Uhr

Experte sieht SH gut auf Corona-Saison vorbereitet

Der Infektionsmediziner Helmut Fickenscher vom UKSH in Kiel sieht das Land nach eigenen Angaben so gut vorbereitet wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Das liegt nach seinen Worten vor allem an der hohen Impfquote. Er geht außerdem davon aus, dass etwa die Hälfte aller Menschen bereits mit dem Corona-Virus infiziert war und deshalb einen natürlichen Immunschutz hat. Dennoch appelliert er an Nichtgeimpfte, sich impfen zu lassen. Geimpfte sollten ihren Impfschutz überprüfen. Auch in den Kliniken im Land sieht man sich gut auf die nächste Corona-Welle vorbereitet. Laut Krankenhausgesellschaft haben die Kliniken bei den vergangenen Infektionswellen viele Erfahrungen gesammelt, von denen nun profitiert werden kann. Das Gesundheitsministerium ist nach eigenen Angaben auf unterschiedliche Szenarien - zum Beispiel auf das Szenario einer schwerwiegenderen Virus-Variante - vorbereitet. Ein Sprecher sagte, Land und Experten beobachteten die Lage fortlaufend. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2022 08:00 Uhr

Erfolg für VfB Lübeck

In der Regionalliga Nord gewann der VfB Lübeck am Freitagabend zu Hause gegen Atlas Delmenhorst mit 3:1 und klettert dadurch wieder auf Platz 1 der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 408,1

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.166 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.9.) bei 408,1 (Vortag: 386,5). | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 20:00 Uhr

Tagung in Lübeck zum Thema Kirche mit Kindern

Mit der Frage nach einer zukunftsfähigen Kirche mit Kindern beschäftigt sich noch bis 3. Oktober in Lübeck die bundesweite Tagung "frischWind!". In rund 110 Workshops beschäftigen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Themenbereichen wie Kunst, biblischen Geschichten, Erziehungswissenschaft, Schöpfung, Klima sowie Digitalisierung, wie die evangelische Nordkirche mitteilt. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 19:30 Uhr

Wikingturm in Schleswig: Fassadenplatten gelöst

Am Wikingturm in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben sich Teile der Fassadenplatten gelöst - in 65 Metern Höhe. Herabgestürzt sind sie laut Stadt aber nicht. Die Platten konnten demnach rechtzeitig gesichert werden. Der Turm mit seinen 29 Etagen und mehr als 240 Apartments wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut. Jetzt ist der Eigentümer aufgefordert, sich weiter um die Sicherheit zu kümmern. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 19:30 Uhr

Kein NDR-Empfang? Sendersuchlauf kann helfen

Zuschauer, die das Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen über das Kabelnetz empfangen, finden das Magazin möglicherweise nicht mehr auf der gewohnten Frequenz. Weil Vodafone die Belegung seines Kabelnetzes umbaut, werden einzelne TV-Programme auf eine andere Frequenz verschoben. Um den NDR und das Schleswig-Holstein Magazin wieder empfangen zu können, ist in einigen Fällen ein Sendersuchlauf erforderlich. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 18:00 Uhr

Wetter: Herbstlich grau mit viel Regen

Die dichten Wolken ziehen erst Richtung Osten ab. Von der Westküste ziehen aber neue Wolken auf, die teils kräftige Schauer mitbringen. Nur selten scheint örtlich die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Grömitz bis 16 Grad in Niebüll. Dazu weht ein mäßiger bis frischer und stark böiger, an den Küsten starker Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 13 Grad in Ratzeburg und 14 Grad in Husum.

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2022 | 10:00 Uhr