Stand: 10.05.2022 11:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Ermittlungserfolg für die Polizei in Lauenburg

Die Beamten konnten laut Staatsanwaltschaft einen Mann festnehmen, der einen 31-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter soll den Mann bereits am Freitag vor einem Lokal angegriffen haben. Warum, das ist noch unklar. Der schwer verletzte Geesthachter wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte kurze Zeit später aber festgenommen werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Seitdem sitzt er in der JVA Lübeck ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Neuer Leiter des Lübecker Museumsverbundes

Der Leitende Direktor der Städtischen Museen Freiburg, Tilman von Stockhausen, übernimmt von Oktober an. Das hat die Stadt Lübeck mitgeteilt. Der bisherige Leiter Hans Wißkirchen geht in den Ruhestand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Duathlon-WM: Jonas Weller sichert sich Platz zwei

Beim Ratzeburger Sportverein (RSV) schaffte es ein Mitglied bei der Duathlon-WM in Viborg in Dänemark aufs Podest. Der 27 Jährige Jonas Weller, Mitglied der Triathlonabteilung beim RSV, wurde Zweiterl. Der Ratzeburger hatte hierbei eine Laufstrecke von 20 km und eine Radstrecke von 60 km zu bewältigen. Ich wollte einfach für mich ein Super-Wettkampf bei einem starken Starterfeld abliefern. Das ist mir gelungen", sagte Jonas Weller. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 9.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 858,5. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 626,2, Ostholstein von 838,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 763,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

