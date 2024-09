Stand: 19.09.2024 10:04 Uhr Ratzeburg: Neuer Polizeidirektor tritt Dienst an

Die Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bekommt einen neuen Chef. Am frühen Nachmittag wird Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den neuen Polizeidirektor Bernd Koop offiziell ins Amt einführen. Koop war zuletzt Abteilungsleiter beim polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts und damit unter anderem zuständig für den Bereich Extremismus und Terrorismus. Als Direktor der Polizei in Ratzeburg ist er zuständig für insgesamt acht Polizeireviere und fünf Dienststellen der Kriminalpolizei mit etwa 670 Mitarbeitenden in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg