Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg und Stormarn

Nächster Bauabschnitt am Bahnhof Pinneberg

Der unter Denkmalschutz stehende Bahnhof in Pinneberg zählt mit seinen täglich 19.000 Reisenden zu den wichtigsten Drehkreuzen in Schleswig-Holstein. Er soll nun moderner werden. Dafür bauen Arbeiter seit 2018 die Gleise barrierefrei um und modernisieren das Bahnhofsgebäude. Bund, Land und die Deutsche Bahn geben dafür mehr als zehn Millionen Euro aus. Abgeschlossen soll die Sanierung 2025 sein. Reisende sollen durch die Arbeiten kaum behindert werden. Die nächste große Baumaßnahme soll dann der Ausbau des Vorplatzes sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Regio-Klinik: Land stimmt für neuen Bau

Das Land gibt grünes Licht für den Bau einer neuen zentralen Regio-Klinik in Südholstein. Die Vertreterinnen und Vertreter des Krankenhausausschusses des Landtags stimmten in ihrer Sitzung diese Woche dem Antrag der Regio-Kliniken einstimmig zu. Seit dem Bekanntwerden im letzten Jahr planen diese die Schließung der Einrichtungen in Elmshorn und Pinneberg. Im Gegenzug soll innerhalb von zehn Jahren ein neues, zentrales Krankenhaus entstehen. Das Bauvorhaben soll laut Regio-Kliniken rund 500 Millionen Euro kosten. Zuvor hatte der Kreis Pinneberg, als Anteilseigner, dem Vorhaben zugestimmt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Jugendmedienfestival in Bad Segeberg

Wie umgehen mit modernen Medien? Wie kann man Fake-News als solche erkennen? Derartige Fragen werden bis zum Sonntag beim durch Luisa Gohlke mitorganisierten Jugendmedienfestival in Bad Segeberg diskutiert. Junge Medienbegeisterte und Medieninteressierte sind eingeladen, um dort Medien auszuprobieren. Den Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden von Medienschaffenden von Grund auf Kniffe im Bereich Medien nähergebracht und Wege in den Beruf aufgezeigt. Das Jugendmedienfestival in Bad Segeberg wird vom NDR als Medienpartner unterstützt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

