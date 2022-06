Stand: 24.06.2022 08:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Vogelgrippevirus breitet sich aus

Seit einigen Wochen verbreitet sich wieder ein Vogelgrippevirus unter Brut- und Hochseevögeln, wie zum Beispiel Basstölpen. Das meldet der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz LKN. Infizierte Basstölpel werden momentan tot oder geschwächt unter anderem an den Stränden von Sylt angespült. Der Leiter der Nationalparkverwaltung Michael Kruse appelliert an Spaziergänger, sich von den Tieren fernzuhalten: "Tote Vögel sollten wir tunlichst liegen lassen und auch Hunde wegen der Verbreitung von Vogelgrippeviren fernhalten. Stoßen wir auf sterbende Vögel, sollten wir sie in Ruhe sterben lassen." Funde von verendeten Vögeln im Nationalpark und auf den Landesschutzdeichen können der Nationalparkverwaltung gemeldet werden, so Kruse. Außerhalb seien die Ordnungs- und Veterinärämter der Kommunen zuständig. Weshalb die Vogelgrippeviren nun auch bei höheren Temperaturen als im Winter überleben können, wird derzeit untersucht. Kruse vermutet, dass das Virus sein Verhalten geändert haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Arbeitsagentur Flensburg bietet Beratungstermine für Schulabsolventen an

In wenigen Tagen geht das Schuljahr 2021/2022 zu Ende. Junge Menschen, die noch nicht wissen, wie es anschließend weitergehen soll, können sich einen Beratungstermin bei der Arbeitsagentur in Flensburg holen. Angebote gibt es genug: Allein zwischen Husum und Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) seien nach Angaben der Arbeitsagentur rund 1.600 Lehrstellen frei. Demgegenüber stehen rund 900 Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

In Flensburg liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle (Stand 23.6.) bei 1.075,2. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz bei 833,0, in Nordfriesland bei 972,2. Die landesweite Inzidenz beträgt 882,8. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 8:30 Uhr

