Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Geflügel in Nordfriesland darf wieder aus dem Stall

Die Aufstallungspflicht für Geflügel ist nun für das komplette Kreisgebiet mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Zuletzt galt noch ein Aufstallungsgebot in einem ein Kilometer langen Streifen entlang der Küste sowie in einem Radius von zehn Kilometern rund um Dagebüll. Hier war das Geflügelpest-Virus Mitte Mai in einer Hobbyzucht entdeckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Flächen für Blühwiesen gesucht

Die Stiftung Naturschutz sucht Flächen, die von der Stiftung und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege kostenlos in Blühwiesen für Insekten umgewandelt werden können. Für das Projekt "Blütenbunt-Insektenreich" sucht die Stiftung Wiesen, Säume, kommunale Grünflächen und Firmengelände im ländlichen Raum, aber auch in Städten wie Flensburg oder Husum. Die Flächen können privat, gewerblich oder öffentlich sein und sollen mindestens 1.000 Quadratmeter groß sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Ellingstedt: Straßensperrung für anderthalb Wochen

Die Straße zwischen Ellingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) und der B201 ist in den kommenden anderthalb Wochen gesperrt. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilt, wird in dieser Zeit die beschädigte Fahrbahn instand gesetzt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Stück "Rund um Kap Horn" startet auf Niederdeutscher Bühne in Flensburg

Am Freitag startet die Niederdeutsche Bühne in Flensburg mit einer Reihe von Vorstellungen. Den Anfang macht das Stück "Rund um Kap Horn" im Hof des Schifffahrtmuseums. Das Ganze sei als Open Air angelegt, berichtet Bühnenchef Rolf Petersen, und biete damit einen tollen Abend unter freiem Himmel. "Rund um Kap Horn" ist Seemannsgeschichte mit viel Musik des Flensburgers Autor Fritz Wempner. Bis zum 3. Juli läuft das Stück insgesamt sieben Mal. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

