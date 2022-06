Stand: 30.06.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Corona: Krankenhäuser und Arztpraxen sind am Limit

Rettungsdienste, Arztpraxen und Pflegeheime haben aktuell massiv mit der Corona-Sommerwelle zu kämpfen. Auch in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein fallen immer mehr Mitarbeitende aus. Viele Kliniken kommen deshalb nach eigenen Angaben an ihre Belastungsgrenzen und müssen zum Teil Operationen verschieben - darunter das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Der Ärztliche Direktor in Neumünster bittet darum, Notaufnahmen nur bei bedrohlichen Erkrankungen aufzusuchen. Aufgrund der Personalausfälle schließt das UKSH mittlerweile schon Stationen. Nach Angaben der Stadt Kiel sind auch das Städtische Krankenhaus und das Lubinus Clinicum betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Kieler Stadtwerke rufen zum Energiesparen auf

Die Kieler Stadtwerke bitten die Bürger darum, mehr auf ihren Energieverbrauch zu achten. Überall, wo es geht, müsse Gas eingespart werden, um sicher durch Herbst und Winter zu kommen, hieß es. Aktuell sei die Versorgungssicherheit mit Gas gewährleistet. Es lasse sich derzeit aber noch nicht abschätzen, wie lange die Versorgung ohne größere Eingriffe im Normalzustand weiterlaufen könne. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Landeshauptstadt unterstützt inklusive Projekte

Die Stadt Kiel fördert drei inklusive Projekte mit knapp 20.000 Euro. Darunter ist ein Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen. Auch das Projekt "Inklusive Disco für alle" wird finanziell unterstützt. Kiel stellt 2022 insgesamt 100.000 Euro Fördermittel für inklusive Projekte zur Verfügung. Noch sind laut Stadt Fördergelder da und weitere inklusive Projekte können beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.6.) hat die Stadt Kiel derzeit eine Inzidenz von 1.555,8. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mit 1.604,0 einen noch höheren Wert. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 1.534,5 gemeldet, für die Stadt Neumünster 1.071,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.032,8. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

