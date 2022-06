Stand: 13.06.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Von Rendsburg oder Neumünster bis nach Prag mit dem Eurocity

Mit dem Zug von Neumünster oder Rendsburg direkt nach Berlin oder sogar Prag in Tschechien. Das ist seit gestern Abend ohne umzusteigen möglich. Nach Angaben der Bahn gibt es eine neue Eurocity-Verbindung in Schleswig-Holstein. Fast täglich pendeln die Züge von Flensburg, nach Schleswig, Neumünster, Rendsburg über Berlin und Dresden bis nach Prag. Von Rendsburg aus dauert die Reise in die tschechische Hauptstadt etwas mehr als acht Stunden. Ein Ticket für die zweite Klasse für den Hinweg hat Montagmorgen auf der Homepage der Bahn 131 Euro gekostet. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Weniger Parkplätze am Schrevenpark

Wenige Tage vor dem Start der Kieler Woche müssen Bewohner im Stadtteil Schreventeich auf viele Parkplätze verzichten. Seit Montag gilt in Teilen der Goethestraße am Schrevenpark ein Parkverbot. Betroffen sind nach unserer Zählung mindestens 130 Parkplätze, die erstmal nicht genutzt werden können. Hintergrund der Sperrung ist aber nicht das Volksfest. Der Haupt-Schmutzwasserkanal der Stadt Kiel, der direkt unter der Goethestraße verläuft, muss saniert werden kann. Dafür muss ein provisorisches Rohr verlegt werden. Damit das möglich ist, wurden die Parkplätze gesperrt. Der Aufbau soll etwa sechs Wochen dauern. Danach kann laut Stadt zwischen den Pfeilern des sogenannten Bypasses geparkt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Veranstalter der Holstenköste in Neumünster sind zufrieden

In den vergangenen vier Tagen kamen laut Stadt rund 200.000 Besucher nach Neumünster, um dort zu feiern. Die Polizei spricht von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung. Der Rettungsdienst hatte 120 Einsätze, meistens mussten kleinere Verletzungen versorgt werden. In den vergangenen beiden Jahren war die Holstenköste wegen Corona ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 08:00 Uhr

Es geht wieder los für Holstein Kiel

Am späten Vormittag bittet der Chefcoach von Fußball-Zweitlist Holstein-Kiel, Marcel Rapp, die Störche-Profis zum offiziellen Start der Saisonvorbereitung ins Trainingszentrum in Kiel-Projensdorf. Ab 11.15 Uhr beginnt die erste Trainingseinheit der mehr als vierwöchigen Vorbereitung, in der auch ein Trainingslager in Österreich eingeplant ist. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 10:00 Uhr

THW Kiel und Flensburg-Handewitt beenden Bundesliga-Saison mit Siegen

Der THW Kiel hat die Saison in der Handball-Bundesliga am Sonntag mit einem 42:35 (19:19) gegen Frisch Auf Göppingen beendet, die SG Flensburg-Handewitt mit einem 28:22 (17:14) bei den Füchsen Berlin. Während die TSV Hannover-Burgdorf gegen Leipzig remis spielte, unterlag der HSV Hamburg bei Lemgo Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2022 | 08:30 Uhr