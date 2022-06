Stand: 24.06.2022 09:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Alarmstufe im "Notfallplan Gas": Brunsbütteler Unternehmen in Sorge

Gestern hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe, also die zweite Stufe des "Notfallplans Gas" ausgerufen. Die Unternehmen am Industriestandort Brunsbüttel sind nach Angaben des Sprechers der Werkleiterrunde Frank Schnabel in Sorge. Laut Schnabel bringt die Alarmstufe noch keinen Eingriff des Staates in den Gasmarkt mit sich, wie zum Beispiel Kürzungen der Gaslieferungen für die Industrie. Aufgrund der Unsicherheiten auf dem Gasmarkt geht der Sprecher der Werkleiterrunde aber davon aus, dass die Gaspreise weiter steigen und die Unternehmen diese an den Markt weitergeben werden. Die Unternehmen prüfen zwar schon seit Ausbruch des Ukraine-Krieges, ob sie die Produktion auf andere Energieträger umstellen können, aber auch die Preise für Öl oder elektrische Energie sind seitdem sehr stark gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Wacken Open Air: Höhner-Auftritt sorgt für Empörung

Beim Wacken Open Air Festival soll in diesem Jahr die Karnevals-Band "De Höhner" auftreten. Das sorgt bei den Fans für Entrüstung: Auf Facebook reagierten viele mit Empörung. Das habe nichts mehr mit Wacken zu tun, heißt es in vielen Kommentaren. Andere reagierten gelassen: In Wacken würden seit Jahren nicht nur Metal-Bands auftreten. Nach Angaben von Wacken-Chef Oliver Hübner sei der Auftritt eine echte Schnapsidee gewesen. Er und Höhner-Sänger Henning Krautmacher hätten kürzlich erst über einen Auftritt gewitzelt, ihn dann nach ein paar Schnäpsen beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen laut Landesmeldestelle (Stand 23.6.) bei 974,9. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 972,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 862,2. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 882,8 (Stand 23.06.). | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

