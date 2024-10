Stand: 10.10.2024 17:04 Uhr Norddeich: Autofahrerin nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Norddeich (Kreis Dithmarschen) ist am Mittwoch eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer war ihr auf der L305 entgegengekommen und frontal mit ihr zusammengestoßen. Der 36-jährige kam aus Richtung Wesselburen (Kreis Dithmarschen) und war in Richtung Eidersperrwerk unterwegs. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Er wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau musste von der Feuerwehr zunächst aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 38.000 Euro.

