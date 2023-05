Stand: 30.04.2018 15:30 Uhr Steinburg: Berühmt durch Heavy-Metal-Festival

Marsch und Geest entlang der Elbe und der Stör bestimmen überwiegend das Bild des rund 1.056 Quadratkilometer großen Kreises Steinburg. Das Land ist dort nicht nur sehr flach, sondern es wirkt geradezu "tiefergelegt": In der Wilstermarsch liegt mit 3,54 Metern unter dem Meeresspiegel die "tiefste Landstelle Deutschlands". Entlang der westlichen Kreisgrenze verläuft der Nord-Ostsee-Kanal. Die knapp 31.900 Einwohner zählende Kreishauptstadt Itzehoe gehört zu den ältesten Städten Holsteins.

Izet hilft High-Tech-Unternehmen

In Itzehoe haben viele kleine und mittlere Betriebe verschiedener Branchen ihren Sitz, auch die Gesellschaft für Technologieförderung Izet. Sie hilft High-Tech-Unternehmen bei der Ansiedlung und fördert Produktinnovationen. In Brokdorf an der Unterelbe steht das einzige Atomkraftwerk, das in Schleswig-Holstein noch Strom liefert.

Kanufahren auf der Stör

Im Tourismus gilt die Region zwischen dem Meer und Hamburg als eine Art Geheimtipp. Wasserwanderer finden auf der Stör und ihren Nebenflüssen ein attraktives Revier zum Kanufahren. Beliebt ist der Kreis auch bei Radwanderern. Der mit 83,4 Metern höchste Punkt im Kreis heißt "Itzespitze": Er erhielt seinen Namen 1998 nach der "Erstbesteigung" durch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, die sogar ein zünftiges Gipfelkreuz und eine Kletterhilfe anbrachten.

Heavy Metal für 85.000 Besucher

Wichtig sind für die Steinburger regionale Veranstaltungen wie die Glückstädter Matjeswochen, die Itzehoer Woche, das Fahnenschwenken in Krempe oder die Steinburger Pellkartoffeltage. Im krassen Gegensatz zu diesen "gemütlichen" Veranstaltungen steht das "Wacken Open Air". Für mehrere Tage im August mutiert das schleswig-holsteinische Dorf zum Mekka für Fans von Heavy-Metal-Musik. Im vergangenen Jahr strömten rund 75.000 Besucher nach Wacken.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Itzehoe

Itzehoe Adresse: Viktoriastraße 16-18, 25524 Itzehoe

Viktoriastraße 16-18, 25524 Itzehoe Telefon: (04821) 690

(04821) 690 Kfz-Kennzeichen: IZ

IZ Fläche: 1.056,15 km²

1.056,15 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 131.875

131.875 Arbeitslosenquote (April 2018): 5,7 Prozent

5,7 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 4.007

4.007 Landrat: Torsten Wendt (parteilos)

Weitere Informationen 11 Kreise, 4 Städte und 15 Geschichten Die Vielfalt der elf Kreise und der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein ist groß. Ihre Geschichte reicht oft Jahrhunderte zurück. Ein Überblick. mehr Die Kommunalwahl 2018 in Schleswig-Holstein Die Schleswig-Holsteiner haben die Kommunalparlamente gewählt. NDR.de bietet einen Überblick: viele Ergebnisse aus rund 200 Gemeinden, Reaktionen im Video und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2018 | 18:00 Uhr