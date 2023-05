Stand: 30.04.2018 15:25 Uhr Kreis Stormarn: Schön und Reich

Neue Firmen, wenig Arbeitslosigkeit - in Stormarn brummt die Wirtschaft. Der Kreis ist der erfolgreichste in Schleswig-Holstein. Die Wirtschaftsstruktur ist im Süden vom nahen Ballungsraum geprägt. Während dort Orte mit hoher Industrie- und Gewerbedichte liegen, dominiert im Nordosten die Landwirtschaft. Die Arbeitslosenzahl ist im landesweiten Vergleich traditionell am niedrigsten. Die Arbeitslosenquote lag im März 2018 bei 3,3 Prozent. Damit liegt der Kreis auf Platz eins in Schleswig-Holstein. Bei der Kaufkraft liegt Stormarn im bundesweiten Vergleich der 401 Kreise weit vorne, aber nicht mehr in der absoluten Spitzengruppe. Nach Platz zehn in den drei Jahren zuvor rutscht er laut Kaufkraftstudie 2018 auf Rang 17 ab. Statistisch gesehen kann jeder Bürger 27.069 Euro (Bundesdurchschnitt: 22.992 Euro) ausgeben.

61 Jahre erfolgreiche Wirtschaftsförderung

Der Kreis mit seinen 55 Gemeinden liegt mitten zwischen Hamburg und Lübeck im sogenannten Hamburger Speckgürtel. Viele der über 241.000 Stormarner pendeln täglich in eine der beiden Hansestädte. Im Gegensatz zu anderen Regionen des Landes steigt die Bevölkerungszahl dort seit Jahren stetig an. In der Wirtschaft dominieren Dienstleistungen, chemische Industrie, High-Tech-Betriebe verschiedener Branchen, Logistik und Lebensmittelindustrie. Die 1957 gegründete kreiseigene Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn GmbH (WAS) ist die älteste Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Deutschland. Sie konnte nach Angaben des Kreises inzwischen mehr als 1.730 Betriebe mit mehr als 53.850 Arbeitsplätzen bei der Ansiedlung unterstützen.

Tolle Aussichten und alte Bäume

Zu den Touristenattraktionen der Region zählen das Schloss Ahrensburg als Museum für schleswig-holsteinische Adelskultur des 18. und 19. Jahrhunderts sowie das Kulturzentrum Schloss Reinbek. Zu mehr als zwei Dritteln prägen Wiesen und Wälder, Äcker und Seen das Landschaftsbild des Kreises, in dem 17 Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Das größte Waldnaturschutzgebiet Schleswig-Holsteins ist Hahnheide in der Gemeinde Trittau. Dort gibt es viele Wanderwege und außerdem mit dem Hahnheider Turm die höchstgelegene Aussichtsplattform im Land. Knapp 130 Meter über Normalnull hat man eine fantastische Aussicht auf die Umgebung. Das Besondere ist aber der Altholzbestand - mehr als 800 Hektar Wald sind mehr als 100 Jahre alt.

Zahlen, Daten, Fakten

Verwaltungssitz: Bad Oldesloe

Bad Oldesloe Adresse: Mommsenstrasse 13, 23843 Bad Oldesloe

Mommsenstrasse 13, 23843 Bad Oldesloe Telefon: (04531) 16 00

(04531) 16 00 Gemeinden: 55

55 Kfz-Kennzeichen: OD

OD Fläche: 766,29 km²

766,29 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 241.811

241.811 Arbeitslosenquote (April 2018): 3,3 Prozent

3,3 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 4.164

4.164 Gemeinde- und Ortswehren: 88

88 Schulen: 75

75 Landrat: Henning Görtz (CDU)

Weitere Informationen 11 Kreise, 4 Städte und 15 Geschichten Die Vielfalt der elf Kreise und der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein ist groß. Ihre Geschichte reicht oft Jahrhunderte zurück. Ein Überblick. mehr Die Kommunalwahl 2018 in Schleswig-Holstein Die Schleswig-Holsteiner haben die Kommunalparlamente gewählt. NDR.de bietet einen Überblick: viele Ergebnisse aus rund 200 Gemeinden, Reaktionen im Video und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2018 | 18:00 Uhr