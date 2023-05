Stand: 30.04.2018 15:19 Uhr Kreis Ostholstein: Sonne, Sand und Surfer

Ob die Ostseeinsel Fehmarn, der mondäne Badeort Timmendorfer Strand oder der Naturpark Holsteinische Schweiz - der Kreis Ostholstein mit seiner rund 185 Kilometer langen Küstenlinie ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. In der vergangenen Saison wurden fast sieben Millionen Übernachtungen gezählt - allein in den Hotels und Pensionen mit mehr als zehn Betten.

Der 168 Meter hohe Bungsberg ist die höchste Erhebung Schleswig-Holsteins. Und auch Deutschlands tiefster Festlandspunkt im Hemmelsdorfer See (39,5 Meter unter dem Meeresspiegel) gehört zu Ostholstein. Die Insel Fehmarn gilt als eine der sonnenscheinreichsten Regionen in Deutschland. Zu den besonderen Freizeit-Attraktionen gehört der Hansapark in Sierksdorf.

Kulturelle Vielfalt

Neben dem Tourismus hat die Landwirtschaft eine große Bedeutung. 72 Prozent der Fläche Ostholsteins werden landwirtschaftlich genutzt. Angebaut werden vor allem Mais, Gerste, Weizen und Raps, der im Mai ganze Landstriche gelb färbt. Klassische Industrie gibt es in Ostholstein kaum. Für den überregionalen Markt werden Nahrungs- und Genussmittel produziert, so zum Beispiel die bekannte Marmelade aus Bad Schwartau. Weitere Industriezweige sind die Elektro- und die Medizintechnik.

Auch kulturell hat der 1.392 Quadratkilometer große Kreis mit der Kreisstadt Eutin einiges zu bieten. Das Eutiner Schloss, Kloster Cismar und Städte wie Oldenburg und Neustadt weisen auf eine spannende, abwechslungsreiche Geschichte hin. Die Eutiner Festspiele mit Opern- und Operettenaufführungen sind über die Landesgrenzen hinaus ebenso bekannt wie das Festival JazzBaltica.

Feste Verbindung nach Skandinavien

Die gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Kreises. Hauptschlagader ist die sogenannte "Vogelfluglinie" - die kürzeste Wasser-Verbindung zwischen Deutschland und Skandinavien. Auf der 1963 fertiggestellten Fehmarnsundbrücke kommt man mit Auto oder Bahn bis Puttgarden, eine Fähre bringt die Reisenden von dort weiter ins dänische Rödby. Die geplante feste Fehmarnbelt-Querung soll diese 18 Kilometer lange Lücke für den Straßen- und Schienenverkehr schließen. Der Abschluss des Planverfahrens ist für Ende 2018 vorgesehen. Für den Bau werden derzeit 7,4 Milliarden Euro veranschlagt.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Eutin

Eutin Adresse: Lübecker Straße 41, 23701 Eutin

Lübecker Straße 41, 23701 Eutin Telefon: (04521) 78 80

(04521) 78 80 Kfz-Kennzeichen: OH

OH Fläche: 1.392,59 km²

1.392,59 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 200.813

200.813 Arbeitslosenquote (April 2018): 5,0 Prozent

5,0 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 5.186

5.186 Landrat: Reinhard Sager (CDU)

