Stand: 19.09.2024 08:58 Uhr Bei Lübeck: Behinderungen auf der A1 wegen Sanierungsarbeiten

Wer in den kommenden Nächten von Ostholsteinaus in Richtung Süden will, muss inLübeck mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Auf der Autobahn 1 werden von Donnerstagabend ab 20 Uhr an, die Betonplatten der Fahrbahn zwischen den Anschlussstelle Bad Schwartau und Lübeck-Zentrum ausgebessert. In den kommenden Nächten steht deshalb nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird bis jeweils 06.00 Uhr morgens an der Baustelle mit verminderter Geschwindigkeit vorbeigeleitet. Rechtzeitig zum Start des Berufsverkehrs sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck