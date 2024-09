Stand: 20.09.2024 09:17 Uhr Neue Ruderakademie in Ratzeburg eröffnet

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird heute die neue Ruderakademie feierlich eröffnet. Nach mehrjähriger Bauzeit kann der Rudernachwuchs sein Ausbildungszentrum wieder in Beschlag nehmen. Nach Angaben der Akademie trainieren hier Deutschlands beste Ruderer, die zuletzt auch in Paris einige Medaillen gewonnen haben. Die Bauarbeiten waren notwendig, weil das Gebäude und auch die Geräte in die Jahre gekommen waren. Mehr als 12 Millionen Euro haben sie in den Umbau gesteckt, finanziert aus Bundes- und Landesmitteln. Nach der festlichen Einweihung geht es Sonnabend mit einem Tag der Offenen Tür weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg