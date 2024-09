Stand: 20.09.2024 11:14 Uhr Lübeck: Vollsperrung an der Bahnhofsbrücke

Erneut kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Lübecker Innenstadt: An diesem Wochenende gibt es die voraussichtlich letzte Vollsperrung an der Bahnhofsbrücke. Ab Freitag um 17 Uhr bis Montag um 5 Uhr früh wird die Fahrbahn zwischen Lindenplatz und Werner-Kock-Straße wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt sein. Eine Stunde vorher wird wegen Asphaltierungsarbeiten bereits die Fackenburger Allee voll gesperrt. Auch hier dauern die Arbeiten bis Montagmorgen an. Nach Angaben der Stadt, sind die Maßnahmen notwendig, um die Verkehrssicherheit auf diesen wichtigen Streckenabschnitten zu verbessern. Umleitungen sind eingerichtet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck