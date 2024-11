Stand: 18.11.2024 10:21 Uhr Zwei neue Wisente in Kieler Tiergehe Hasseldieksdamm

Zwei neue Wisente ziehen am Montagmittag in das Kieler Tiergehege Hasseldieksdamm. Laut der Stadt Kiel kommen die beiden weiblichen Tiere zur Blutauffrischung in die Landeshauptstadt. So soll Inzucht vermieden werden. Falk Hurrelmann von der Stadt Kiel sagte: "Wir züchten die ja nicht, um Fleisch zu kriegen. Sondern einfach nur, dass die Art erhalten wird. Denn wir wildern davon ja auch wieder Tiere aus. Damit sozusagen die Genetik breit genug gestreut ist, kriegen wir dort eben eine entsprechende Blutauffrischung."

Im Rahmen des europäischen Wisentzuchtprogramms kommen jährlich neue Wisente in das Kieler Tiergehege. Im Austausch können ein bis zwei Tiere pro Jahr in Rumänien ausgewildert werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel