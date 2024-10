Stand: 23.10.2024 16:20 Uhr Zugausfälle zwischen Kiel und Lübeck ab Freitag

Pendlerinnen und Pendler zwischen Kiel und Lübeck müssen sich ab Freitag auf Zugausfälle einstellen. Nach Angaben des Betreibers Erixx werden zwischen Kiel und Eutin Weichen und Gleise erneuert. Betroffen sind die beiden Linien RE83 und RB84. Ein Ersatzverkehr ist nach Angaben von Erixx eingerichtet.

Zwischen Kiel und Eutin fährt ein Direktbus im Halbstundentakt, der die Zwischenhalte auslässt. Für diese Zwischenhalte, an denen sonst der Zug hält, gibt es ebenfalls im Halbstundentakt eine Busverbindung. "Am Bahnhof Ascheberg (Kreis Plön) können die Leute, die zwischen Ascheberg und Plön sonst mit dem Zug pendeln einen Kleinbus nutzen, mit dem sie auch den Anschluss im Schienenersatzverkehr in Richtung Kiel oder Lübeck erreichen können", sagte Unternehmenssprecher Simon Märtens. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Erixx. Die Bauarbeiten werden bis kommenden Mittwoch dauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel