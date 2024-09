Stand: 17.09.2024 13:35 Uhr Zugausfälle nach Rangierunfall - Lokführer leicht verletzt

Ein Lokführer ist am Bahnhof Neumünster bei Rangierarbeiten von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und verletzt worden. Der 45-Jährige sei ausgestiegen, um seine Lok abzukuppeln, teilte die Bundespolizei mit. Dabei kam der Mann zu nah an das Hauptgleis. Der Lokführer eines durchfahrenden Güterzugs konnte laut Bundespolizei sofort eine Schnellbremsung einleiten und so Schlimmeres verhindern. Der 45-Jährige wurde leicht im Gesicht und an den Armen verletzt. 15 Züge hatten dadurch Verspätungen, 18 fielen aus.

