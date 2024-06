Stand: 10.06.2024 16:27 Uhr Zoll hat in Lübeck und Ostholstein Schwarzarbeit aufgedeckt

Der Zoll hat Hotels und Restaurants in Schleswig-Holstein überprüft, unter anderem auch in Lübeck und Ostholstein. Ziel der Beamten war, vor allem Schwarzarbeit aufzudecken. Die Einsatzkräfte kontrollierten nach eigenen Angaben insgesamt 18 Betriebe. Ergebnis: In jedem dritten Betrieb gab es etwas zu beanstanden. Demnach hielten sich in manchen Fällen Mitarbeiter wohl unerlaubt in Deutschland auf. Es sollen auch Sozialversicherungsabgaben nicht gezahlt worden sein. Die Ermittlungen dazu laufen.

